Fuga de "Sapinho" à PSP provoca pânico no Porto

Um jovem, de 22 anos, natural de Paredes onde é conhecido pela alcunha "Sapinho", foi detido na terça-feira por investigadores da PSP, após uma louca perseguição pelas ruas do centro do Porto, onde o indivíduo, com longo cadastro policial, foi detetado num carro furtado em Penafiel. Para tentar fugir da Polícia, atropelou dois elementos, andou a 100 à hora em ruas estreitas, conduziu em contramão, embateu em carros estacionados e passou semáforos vermelhos.