Motorista da Uber deteve assaltante conhecido por fuga de tribunal

Um motorista da Uber deteve, na madrugada desta quinta-feira, Hugo Saraiva, conhecido por "Schevchenko", que, em outubro do ano passado, fugiu do Tribunal de Instrução Criminal do Porto juntamente com dois tios gémeos. O detido tentou furtar o telemóvel do motorista.

O motorista encontrava-se parado, cerca das 1.15 horas, no Campo dos Mártires da Pátria, quando foi abordado por Hugo Saraiva, de 20 anos, que estava acompanhado por outro indivíduo.

Hugo Silva queria que o motorista os transportasse, mas foi informado que o carro só aceitava clientes através da plataforma eletrónica. "Schevchenko" aproveitou-se do facto de uma das janelas do automóvel estar um pouco descida para abrir a porta e tentar furtar um telemóvel.

O condutor reagiu prontamente, agarrando-o por um braço e conduzindo-o até à Esquadra da PSP do Infante. Parou à porta e pediu ajuda, surgindo de imediato alguns agentes que detiveram o jovem.

Hugo Silva encontrava-se em liberdade desde julho passado, mas desde então já está referenciado por diversos assaltos