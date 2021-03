Fugitivo escapou do SEF em Chaves e foi perseguido pela GNR até Fafe

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

Um condutor, sobre o qual pendia um mandado de detenção, fugiu este domingo durante um controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves.

O homem, de nacionalidade portuguesa, que conduzia um veículo de matrícula suíça, parou no controlo fronteiriço, tendo-se colocado em fuga depois de o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ter verificado que sobre ele pendia um mandado de detenção.

O crime em causa está relacionado com recetação e posse de arma ilegal, disse fonte do SEF.

A fuga ocorreu cerca das 8.25 horas no posto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, em Chaves, no distrito de Vila Real, agora controlado no âmbito das medidas de contenção à pandemia de covid-19, sublinhou o SEF.

Já fonte da GNR acrescentou que, depois de o condutor se ter colocado em fuga, os militares desta força policial presentes no local iniciaram uma perseguição, até Fafe, no distrito de Braga, durante cerca de 90 quilómetros, até que o perderam de vista.

"A viatura era de alta cilindrada o que dificultou a perseguição", acrescentou.