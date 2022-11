Fugitivo espanhol desaparece após detenção em Portugal

Procurado por burlas foi libertado pela Relação com apresentações periódicas na GNR. Nunca compareceu.

Um foragido espanhol que, em agosto, chegou a ser localizado e detido em Vila do Conde, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos da GNR, está novamente em fuga. O cidadão estrangeiro, com residência e negócios em Vila do Conde, nunca cumpriu as apresentações periódicas no posto da GNR a que estava obrigado, depois de ter sido libertado pelo Tribunal da Relação do Porto.

Segundo o que o JN apurou, Eloy Castro está acusado de crimes de natureza económica cometidos em território espanhol, mas nunca compareceu aos julgamentos marcados pelos tribunais do país vizinho. Como a lei espanhola não autoriza julgamentos à revelia e exige a presença dos arguidos na sala de audiências, as autoridades espanholas emitiram um mandado de detenção internacional para forçar o fugitivo a enfrentar a Justiça.