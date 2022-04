Fugiu da cadeia de Izeda em dezembro e foi apanhado em Viseu  

Um homem, de 64 anos, que tinha fugido a 30 de dezembro de 2021 do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, foi apanhado pela PSP, na madrugada de sábado, na cidade de Viseu. O indivíduo esteve três meses em fuga e cumpria uma pena de 11 anos de cadeia por furtos em habitações.

"No dia 2 de Abril de 2022, cerca das 4 horas da madrugada, a PSP de Viseu, através de elementos afetos à Esquadra de Investigação Criminal, procedeu à abordagem de dois cidadãos suspeitos, numa artéria desta cidade, tendo-se vindo a apurar que sob um dos suspeitos, do sexo masculino, pendia um mandado de captura", adianta, em comunicado, o comando de Viseu da PSP.

O homem foi apanhado com vários objetos usados na realização furtos. "Foram encontrados vários objetos, nomeadamente gazuas e ferramentas diversas, indiciando que o mesmo se preparava para dar continuidade à atividade delituosa", acrescenta a força policial.

A PSP anunciou ainda ter identificado, no domingo, três indivíduos, com idades compreendidas entre os 30 e 58 anos, que são suspeitos de terem assaltado uma casa. O trio foi apanhado numa operação STOP. Aos polícias confirmaram ter arrombado uma residência de onde roubaram uma arma de fogo, bebidas alcoólicas, uma motosserra, entre outros objetos, que se encontravam na mala do carro onde seguiam.