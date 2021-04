Fugiu de casa três vezes e fez duas queixas, mas não sobreviveu a ciúmes doentios do marido

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:06 Facebook

Equipa que analisa homicídios em contexto de violência doméstica critica inoperância do Ministério Público, GNR e médicos do SNS. Mulher foi assassinada à facada em Sever do Vouga em 2018.

Entre junho de 2016 e dezembro de 2017, Marília Costa foi ameaçada de morte, agredida e viu o marido, Hélio Almeida, 69 anos, disparar dois tiros na sua direção, em Silva Escura, Sever do Vouga. Apresentou duas queixas na GNR, fugiu de casa três vezes e foi diagnosticada com uma perturbação depressiva pelo médico de família. Contudo, nada foi feito pelas diferentes entidades e a mulher, de 66 anos, seria assassinada à facada, em janeiro de 2018, pelo companheiro, a quem, um ano antes, foi diagnosticada uma perturbação delirante de ciúme e síndrome depressivo. Devido a esta doença, Hélio Almeida foi considerado inimputável no final do julgamento realizado em fevereiro de 2019.

Esta quarta-feira, a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) efetuou várias críticas às autoridades que contactaram com o caso. "O Ministério Público não acionou a intervenção dos serviços e entidades que pudessem proporcionar o suporte e o acompanhamento, que tivesse em vista procurar evitar o prolongamento e a agudização do conflito", lê-se no último relatório publicado.