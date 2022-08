Detido jovem delinquente que fugiu de instituição e esfaqueou rival em Almada

Um jovem de 17 anos foi detido, no Algarve, por ter esfaqueado, em Almada, um rival que acusava de cortejar a ex-namorada, anunciou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária de Setúbal. A vítima, de 20 anos, foi golpeada duas vezes nas costas e sobreviveu graças a intervenção médica.

Segundo a PJ, "o suspeito é um indivíduo socialmente desinserido, com um longo histórico de delinquência, que, à data do cometimento do crime, se encontrava em fuga da instituição [do Barreiro] onde se encontrava acolhido".

No início da noite de 2 de junho, a vítima encontrou-se com a mãe do seu filho, atual namorada do suspeito, para lhe entregar dinheiro. Na sequência de "desentendimentos prévios nas redes sociais entre ambos", o suspeito supreendeu então aquele homem e esfaqueou-o por duas vezes nas costas, atingindo-lhe os pulmões e deixando-o em perigo de morte, informou a PJ.

A vítima foi assistida pelos bombeiros e transportada para o hospital, onde recebeu tratamento.

O suspeito fugiu para o Algarve, mas, na quinta-feira, foi detetado pela Polícia Judiciária de Portimão. Os inspetores de Setúbal detiveram-no e apresentaram-no a um juiz, que decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Está indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.