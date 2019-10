Funcionária da TAP suspeita de tráfico humano fica em preventiva

Hoje às 16:42 Facebook

Uma funcionária da TAP, detida no sábado, por suspeita de tráfico humano, ficou, esta segunda-feira, em prisão preventiva.

A mulher, que trabalhava em Luanda, foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras à saída de um voo, no aeroporto de Lisboa, por suspeita de tráficos de seres humanos.

O SEF confirmou a detenção de "uma cidadã estrangeira de 31 anos, por suspeita dos crimes de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal, proveniente de um voo de Luanda, Angola, com trânsito para Casablanca, Marrocos".

"A mulher, que se fazia acompanhar de outras duas cidadãs adultas, de 27 e de 31 anos, e de dois menores, de 1 e 7 anos, todos estrangeiros, foram detetadas na aérea internacional do aeroporto pelos Inspetores do SEF. Quando questionadas sobre os seus documentos, afirmaram não tê-los em sua posse e que estariam com uma outra mulher, que identificaram, na altura, como sendo a cidadã agora detida", revela o comunicado. A situação foi encaminhada para a equipa de combate ao Tráfico de Seres Humanos.

Confrontada com o caso, fonte oficial da TAP confirma, em resposta enviada por email, "que uma funcionária da Companhia, com funções nos escritórios da empresa em Luanda, foi detida. A TAP, como sempre, colabora com as autoridades de investigação".