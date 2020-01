Funcionária do Tribunal de Matosinhos agredida por arguido

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:31 Facebook

Agressão teve lugar no corredor de acesso às salas de audiência. Agressor foi detido pela PSP

Uma funcionária do Tribunal de Matosinhos foi agredida por um homem que estava a ser julgado pelo crime de maus tratos a animais. A agressão aconteceu na tarde desta terça-feira, quando o arguido tentava reaver o telemóvel que lhe tinha sido retirado por um elemento da segurança.

O homem, de nacionalidade ucraniana, foi detido e levado para as celas da esquadra da PSP da Bela Vista, no Porto.

Este episódio violento acontece duas semanas após uma juíza e uma procuradora terem sido atacadas no mesmo tribunal e o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) exige mais e melhores medidas de segurança, não só em Matosinhos, como nos restantes tribunais do país. "Não basta haver seguranças privadas nos tribunais, é preciso colocar polícias no interior dos tribunais", alega Manuel Sousa, coordenador da Região Norte do SFJ.

Segundo o JN apurou, o caso teve lugar pelas 16 horas, depois do julgamento em que um homem está acusado do crime de maus tratos a animais ter sido adiado. Já no corredor de acesso às salas de audiência, o arguido começou a tirar fotografias com o telemóvel às pessoas que denunciaram e testemunharam o crime, provocando os protestos destas e a intervenção dos elementos da segurança privada presentes no edifício. Um dos seguranças conseguiu, inclusive, retirar o telemóvel ao indivíduo e entregou-o à guarda da funcionária judicial quando foi chamar um agente da PSP.

Nesta ocasião, o arguido dirigiu-se à funcionária e, de forma violenta, tentou recuperar o aparelho. A oficial de justiça resistiu e sofreu arranhões e hematomas nos braços.

O agressor seria, de imediato, detido pela PSP e, na sequência da queixa apresentada pela vítima, levado à presença do procurador, que ordenou a sua detenção. Já ao final do dia foi levado para esquadra da Bela Vista, onde recolheu às celas à espera de ser, nesta quarta-feira, sujeito a primeiro interrogatório judicial.

"Estes casos não podem acontecer. Tem de haver uma segurança muito apertada e os grandes tribunais precisam de forças de segurança em número suficiente. Nas basta ter segurança privada", sustenta Manuel Soares. Para este sindicalista, o Tribunal de Matosinhos é o exemplo do que se passa um pouco por todo o país. "Só existe segurança à entrada e não se vê um polícia nos corredores ao junto às salas", salienta.