Funcionária municipal detida por incendiar casa na Maia

Uma funcionária municipal, de baixa há vários anos, foi detida, esta semana, pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por ter incendiado um quarto da própria casa após uma disputa familiar, na Maia.

Foi no passado dia 2 de maio que a mulher, de 52 anos, incendiou a residência. "O incêndio foi provocado na residência onde a arguida habita, tendo ainda causado danos a áreas comuns do prédio e a cinco viaturas que se encontravam aparcadas na via pública", explicou a PJ.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher que está de baixa há vários anos, é funcionária da Câmara da Maia e chegou a estar ligada ao pelouro da proteção civil da autarquia.

A detida, que ateou o fogo após uma zanga familiar, foi logo identificada pelas autoridades no dia do incêndio. Nesse dia foi sujeita a uma avaliação psicológica que estabeleceu que a mulher era imputável. Por isso, o Ministério Público passou um mandado de detenção fora de flagrante delito, que a PJ cumpriu há dias.

Levada a tribunal, foram-lhe aplicadas várias medidas de coação não privativas de liberdade e que incluem a sujeição a tratamento médico.