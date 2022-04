Funcionária perseguida nos bombeiros aceita acordo em tribunal

Funcionária com 35 anos de casa acusava presidente da corporação de Vila Verde. Recebe quase 50 mil euros e julgamento não se vai realizar.

Recebe 47 500 euros e é despedida dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. Foi este o acordo feito, ontem, no Tribunal de Trabalho de Braga, entre uma funcionária administrativa da corporação, Lurdes Calais, e o presidente da Direção da Associação Humanitária, Paulo Renato. A primeira acusava o segundo de perseguição.

O entendimento entre as partes ocorreu após as negociações mediadas pelo juiz titular do processo, o que evitou a realização do julgamento.