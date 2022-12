Funcionárias furtaram 80 mil euros em iPhones da empresa onde trabalhavam

Reis Pinto Hoje às 16:31 Facebook

A GNR recuperou, em Gaia, 70 iPhones que haviam sido furtados e 30 500 euros em dinheiro, provenientes da venda de outros aparelhos roubados. Foram identificadas duas mulheres, com 30 e 65 anos.

Os telemóveis haviam sido furtados, no passado dia 6, de uma empresa de Gaia, e foram recuperados no dia seguinte graças a diligências efetuadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia.

No âmbito da investigação, os militares conseguiram identificar as suspeitas, funcionárias da empresa lesada. No seguimento da ação, foi possível recuperar 70 iPhones, avaliados em 80 mil euros, bem como 30 500 euros em dinheiro, provenientes da venda de outros aparelhos furtados.

As suspeitas foram constituídas arguidas e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.