Funcionário de transportadora roubou droga destinada a cadastrado recentemente libertado

Um funcionário de uma transportadora furtou cerca de um quilo de haxixe que estava escondido entre produtos alimentares e artigos de construção civil enviados, de barco, de Lisboa para os Açores. A droga pertencia a um cadastrado que voltou ao tráfico de droga menos de um ano depois de sair da cadeia. Os dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), numa operação que permitiu apreender 57 quilos de haxixe.

"É a maior apreensão, dos últimos cinco anos, de droga para ser vendida a consumidores dos Açores", destaca o coordenador do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ. Renato Fortunato revela que, só este ano, a PJ apreendeu 75 quilos de haxixe, quantidade muito próxima dos 79 quilos apanhados em 2022. "E a quantidade apreendida no ano passado representou um aumento de 60% relativamente a 2021. É sintomático da procura de droga, sobretudo de haxixe, que existe nos Açores", acrescenta Renato Fortunato.

Droga escondida entre alimentos e material de construção

Para estes valores muito contribuiu os 57 quilos de haxixe apreendidos na quarta-feira da semana passada. Nesse dia, a PJ montou uma operação num armazém de uma transportadora, situado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e surpreendeu um cadastrado, com 55 anos.

Este indivíduo já tinha sido detido pela PJ, também por tráfico de droga, e condenado a uma pena de nove anos de prisão. Há cerca de um ano ficou em liberdade e não demorou muito a voltar à vida criminosa. Recentemente, encomendou 600 "sabonetes" de haxixe, num total de 57 quilos, a uma organização criminosa de Lisboa e a droga foi escondida entre material de construção civil e produtos alimentares enviados, de barco, para a ilha açoriana.

Chegado ao cais, o material foi levado para o armazém da transportadora já sob a atenção da PJ, alertada pelo nome do destinatário da encomenda. A documentação indicava que alimentos e material de construção tinham de ser entregues ao cadastrado e, de facto, foram. Só que mal o traficante guardou os produtos no carro foi abordado pelos inspetores que ali descobriram a droga.

Funcionário roubou dez "sabonetes"

A contagem final registou 590 "sabonetes", número que a PJ estranhou, porque o tráfico faz-se, quase sempre, em valores redondos. Foi iniciada, então, uma investigação que apurou que cerca de um quilo de droga tinha sido roubado.

O autor do furto foi um dos funcionários da transportadora, com 34 anos, que, ao manusear os alimentos e material de construção civil, percebeu que estes escondiam haxixe e retirou dez "sabonetes". Pensou que o dono da droga não denunciaria o roubo e, por esse motivo, ninguém descobriria que tinha sido ele a ficar com o haxixe. A PJ, contudo, encontrou quase toda a droga na sua posse.

Sem antecedentes criminais, o funcionário da transportadora ficou obrigado a apresentações periódicas na esquadra da PSP, enquanto o cadastrado regressou, embora de forma preventiva, à cadeia.