Funcionário do aeroporto apanhou saco com cocaína que caíra de uma mala

Reis Pinto Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um operador de bagagem, de 58 anos, que se apoderou de um saco com cocaína, que havia caído de uma mala. A droga valia 40 mil euros.

Agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP foram alertados de que, no passado dia 19, no Terminal de Bagagem do aeroporto, o indivíduo, ao operar uma máquinas, se havia apoderado de um saco que tinha caído de uma das malas, guardando o mesmo no seu cacifo.

A PSP apreendeu o saco, que continha dissimulado um pacote transparente, contendo no seu interior produto suspeito de ser cocaína, o que veio a ser posteriormente confirmado.

Assim, foram apreendidas 1.275 doses de cocaína, que, segundo a PSP, apresentava um elevado grau de pureza, podendo atingir "um valor aproximado de mercado em cerca de 40 mil euros.

O suspeito foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.