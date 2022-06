Funcionário do aeroporto do Porto abria malas com uma BIC

Alexandre Panda e Reis Pinto Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

PSP desmantela rede que assaltava malas de passageiros e furtava mercadoria que aguardava nos armazéns de carga do Sá Carneiro.

Aprendeu o truque no YouTube. Paulo M., funcionário da Groundforce há cerca de 30 anos, em serviço no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, usava uma simples lapiseira BIC para abrir as malas que estava incumbido de manusear. Furtava o que lhe interessava, essencialmente peças em ouro e dinheiro, e voltava a fechá-las sem danos Nem o próprio saberá quantas abriu e o que roubou, mas terá sido o suficiente para ostentar sinais exteriores de riqueza que alertaram as autoridades.