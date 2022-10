Funcionário e quatro cúmplices detidos a assaltar discoteca Eskada

Alexandre Panda Hoje às 15:48 Facebook

Um funcionário da discoteca Eskada, no Porto, e quatro cúmplices foram detidos em flagrante delito, na madrugada desta segunda-feira, quando estavam a assaltar o estabelecimento de diversão noturna.

Foi pouco antes 5 horas que a Equipa de Intervenção Rápida da Primeira Divisão da PSP do Porto recebeu a informação de que estaria a decorrer um assalto no interior da discoteca Eskada. Há cerca de três semanas, o mesmo estabelecimento já tinha sido alvo de um furto.

Imediatamente, os agentes foram ao local e verificaram que uma porta das traseiras tinha sido arrombada. No interior, ainda estavam cinco indivíduos encapuzados e munidos de luvas. A porta de um armazém, situado na Rua da Alegria, também estava aberta.

Quando se aperceberam da presença dos polícias, os suspeitos tentaram fugir, mas foram todos capturados. Uns foram detidos ainda no interior do Eskada e outros foram apanhados junto das duas saídas. Os indivíduos, com idades entre os 26 e os 34 anos, todos residentes em Vila Nova de Gaia, já estavam na posse de cerca de 25 garrafas de bebidas, guardadas em sacos. O valor do furto era de perto de seis mil euros.

Nas imediações, o grupo tinha estrategicamente estacionado duas viaturas, com matrículas falsificadas, preparadas para a fuga. Ambas foram apreendidas.

"Na sua posse foram encontradas diversas ferramentas (pé-de-cabra, alicate) que lhes foram apreendidas, assim como um passa-montanhas e as duas viaturas utilizadas na prática ilícita", precisa a PSP, em comunicado.

Os detidos vão hoje ser levados ao primeiro interrogatório judicial.