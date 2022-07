Funcionários do aeroporto de Lisboa detidos por tráfico de droga

JN Hoje às 16:36 Facebook

Dois homens, de 30 e 41 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por tráfico de estupefacientes e associação criminosa. Trabalham no Aeroporto Humberto Delgado e desviavam malas carregadas de cocaína oriundas da América Latina.

A segunda parte da Operação Limpeza Profunda deteve, nos últimos dias, mais dois trabalhadores do aeroporto de Lisboa que pertenciam a uma estrutura criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína em território nacional. Em janeiro, outros dois suspeitos, funcionários de empresas de prestadoras de serviços de limpeza, já tinham sido detidos em flagrante delito.

Os arguidos aproveitavam as suas funções profissionais para retirar malas de viagem carregadas de droga, conseguindo assim contornar os normais circuitos de controlo, quer das companhias aéreas quer das autoridades. As malas eram introduzidas clandestinamente em aeronaves que operam voos de linha aérea regular por outros elementos da organização criminosa nos aeroportos de origem, na América Latina.

Estas duas novas detenções ocorreram nos últimos dias e fora de flagrante delito. No quadro da investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes​​​​​​ foram também realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias no decurso das quais se procedeu à apreensão de documentação e objetos com interesse para a prova dos factos.

Os quatro suspeitos vão ficar a aguardar os ulteriores termos do inquérito sujeitos à medida de coação prisão preventiva.