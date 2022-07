Furavam pneus para enganar e assaltar turistas em Lisboa

Dois homens, de 29 e 32 anos, são suspeitos de pertencerem a um grupo de carteiristas que, na semana passada, se deslocou propositadamente a Lisboa para atacar turistas abastados.

A dupla, detida a 2 de julho de 2022 pela PSP e já colocada pelo tribunal em prisão preventiva, terá causado às vítimas prejuízos de mais de um milhão de euros.

Os homens, com atuações semelhantes noutros países da Europa, começariam por selecionar turistas mais endinheirados no aeroporto de Lisboa, seguindo-os depois discretamente no seu passeio, de carro, pela cidade, refere esta sexta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A determinada altura, rasgariam, sem ninguém se aperceber, um dos pneus dos veículos dos ofendidos. Em seguida, oferecer-se-iam para ajudar a solucionar o problema, já com o objetivo de subtraírem os bens deixados dentro do carro.

Aproveitando a distração dos turistas com a mudança do pneu, um dos elementos do grupo aproveitaria, então, para se apropriar dos objetos, incluindo relógios de luxo.

Alguns dos bens furtados eram relógios de luxo Foto: DR

A dupla foi detida depois de terem atacado dois turistas que passeavam de carro pelo centro de Lisboa. Só nesse furto, terão conseguido ficar com bens avaliados em 863 360 euros.

Os pertences foram recuperados e a investigação da PSP permitiu ainda ligar os suspeitos a um outro furto, no qual se terão apropriado de objetos no valor de 250 175 euros.

Os crimes terão sido praticados, tal como já tinham feito noutros países europeus, sob identidades falsas.

Apresentados ao juiz da instrução, ficaram a aguardar o desenrolar do processo na prisão.