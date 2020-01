Furavam pneus para furtar dinheiro levantado no banco

Reis Pinto Hoje às 14:00 Facebook

A PSP do Porto deteve, em Alverca, Vila Franca de Xira, quatro cidadãos colombianos, com idades entre os 40 e os 45 anos, que terão furtado cerca de 90 mil euros a pessoas que haviam acabado de levantar grandes quantias de dinheiro em bancos no Porto, Feira, Matosinhos, Paredes, Alverca e Algarve. Num só assalto levaram 15 mil euros.

O gangue, que a Polícia admite possa ter atuado também em Espanha e noutros países europeus, usava um método muito simples. Um ou dois elementos entravam numa agência bancária e vigiavam os levantamentos feitos ao balcão.

Após escolherem a vítima, seguiam-na até à sua viatura e, aproveitando uma distração, furavam-lhe um pneu traseiro, colocando no chão um espigão por eles fabricado, ou com um x-ato.