Furou o depósito a 16 carros para roubar combustível

Salomão Rodrigues Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de São João da Madeira deteve um homem, de 34 anos, desempregado, residente no concelho de São João da Madeira, por suspeita de furto de combustível em várias viaturas estacionadas em São João da Madeira e Arrifana, freguesia da Feira.

O homem terá estado envolvido no furto de combustível em 16 viaturas, sempre pelo mesmo método. Colocava-se por debaixo dos veículos e, com auxílio de uma chave de fendas e um martelo, furava os depósitos, enchendo dois garrafões com o combustível e deixando o restante cair para a via pública.

Numa das últimas tentativas de furto, aproximou-se de um veículo, que se encontrava estacionado numa artéria de São João da Madeira, furou o depósito e furtou gasolina. Ao ser avistado pela proprietária, fugiu noutra viatura, despistando-se a cerca de 100 metros do local do crime. Ainda pediu ajuda a duas pessoas que ali se encontravam, para que o ajudassem a retirar o caro sinistrado do meio da estrada, mas foi de imediato confrontado com um cidadão que vinha no seu encalço e chamou a PSP. Também a proprietária do veículo onde ocorreu o furto de combustível chegou ao local e identificou de imediato o homem.

A Polícia apreendeu ao suspeito um martelo, uma chave de fendas, uma tesoura, dois bidões vazios, peças de vestuário e a viatura na qual o detido se fazia transportar.