Furta carro da PSP no Bairro do Viso, arrepende-se e entrega-se

T.R.A. e A.P. Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 46 anos furtou um carro da PSP esta madrugada no Bairro do Viso, no Porto. Após andar alguns metros com a viatura, imobilizou-a, voltou para trás a pé e entregou-se aos polícias. Foi detido.

Os polícias tinham sido chamados a uma desordem na via pública, na Rua Direita do Viso, por volta da uma hora desta madrugada. Ao chegarem ao local, depararam-se com vários indivíduos exaltados e com sinais evidentes de consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Enquanto os polícias estavam a tentar controlar a situação, um dos indivíduos entrou no carro patrulha, ligou o motor e arrancou.

PUB

Segundo fonte oficial da PSP, o suspeito apenas percorreu uma curta distância e parou a viatura. Voltou para trás e foi, de livre iniciativa, entregar-se aos polícias e assumir o ato. Foi então detido.