Furtam 60 mil euros de material na ala de robótica do ISEP

Dupla suspeita de outro assalto na Faculdade de Engenharia do Porto foi detida em tempo recorde pela PSP, que recuperou computadores.

Através de um simples arrombamento de uma janela das traseiras do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), dois homens apoderaram-se de mais de 60 mil euros de material informático e de robótica do estabelecimento de ensino.

O furto, perpetrado na madrugada de terça-feira, foi investigado em tempo recorde pela PSP. Em poucas horas, dois suspeitos foram detidos na posse de duas dezenas de computadores do ISEP, mas também de material proveniente de outros assaltos.