Furtaram 30 toneladas de azeitona e fugiram a pé

Cerca de 30 toneladas de azeitona, prontas para serem levadas para um lagar, foram furtadas, na sexta-feira à noite, de um camião que estava estacionado junto a um embarcadouro perto do Monte da Carocha, em Beja.

Com a chegada dos proprietários da azeitona, os autores do furto, em número ainda não determinado, fugiram a pé e abandonaram no local um veículo de mercadorias, que também terá sido furtado, e vários telemóveis. O crime aconteceu entre as 18 e as 22 horas de quinta-feira, quando o pesado de mercadorias, carregado com a azeitona, aguardava a chegada de outro veículo para fazer o transbordo e levar o produto para um lagar.

"Como o pesado que iria levar a azeitona para o lagar se atrasou, fomos jantar e, nesse interregno, deu-se o furto. Quem praticou o crime esteve certamente o controlar todos os nossos passos. Quando chegámos ao local vimos o veículo e os indivíduos colocaram-se em fuga. De imediato alertámos a GNR, que prontamente compareceu no local. A carga furtada foi transportada em várias viagens", contou ao JN um dos responsáveis da empresa lesada.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, "o valor da azeitona furtada ronda os 25 mil euros, estando a proveniência e proprietários da viatura e dos telemóveis abandonados a serem investigados". No local estiveram militares dos Postos Territoriais de Beja e Cuba.

Este é o maior furto de sempre de azeitona ocorrido no Alentejo, com precedente semelhante apenas em 30 de dezembro de 2016, quando foram furtadas 20 toneladas de azeitona que se encontravam acondicionadas em três reboques de atrelados aos tratores, na Herdade do Vale D"Água, concelho de Ferreira do Alentejo. A GNR viria a recuperar a azeitona furtada.

Mais recentes furtos no concelho de Beja

Na passada terça-feira, foram furtados 120 quilos de azeitona, tendo sido detidos três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 61 anos. Foi apreendido um BMW, onde os criminosos seguiam.

A 28 de outubro, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 50 anos, e apreendidos 240 quilos de azeitona, dois veículos ligeiros comerciais e um bastão de madeira, classificado como arma proibida.

As detenções foram levadas a cabo por militares do Posto Territorial de Beja da GNR e, em todos os casos, os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja.