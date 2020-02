Furtaram cerca de mil euros da capela de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Desconhecidos furtaram, esta quinta-feira de madrugada, a caixa de esmolas da Capela da Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho.

Para além da caixa de esmolas, os ladrões terão ainda levado o dinheiro que estava no lampadário, num total de cerca de mil euros. Entram no interior depois de terem estroncado uma porta lateral do edifício.

Este furto acontece dois dias depois de ter sido detido o principal suspeito das dezenas de furtos que ocorreram nas últimas semanas em residências e estabelecimentos de restauração e comércio da cidade.

O homem, de 47 anos, toxicodependente, foi sujeito a interrogatório no Tribunal da Feira, tendo ficado em prisão preventiva.