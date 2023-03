Furtaram camião para assaltar armazém e levaram aparelhos de ar condicionado

Hoje às 17:33 Facebook

A GNR recuperou 20 equipamentos de ar condicionado, que haviam sido furtados de um armazém, na Pontinha, em Lisboa. Os aparelhos estavam num camião, que fora roubado para o assalto.

A operação decorreu na passada quinta-feira, na sequência de uma denúncia a dar conta do furto de uma viatura pesada de mercadorias, na freguesia de Castanheira do Ribatejo. Diligências posteriores permitiram apurar que os suspeitos furtaram o veículo para, posteriormente, ser usado no furto dos equipamentos de ar condicionado, avaliados em 13 mil euros, de um armazém logístico, na Azambuja.

No seguimento da ação, militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Franca de Xira localizaram a viatura num parque de estacionamento e os equipamentos num armazém, na Pontinha, em Lisboa, os quais foram apreendidos e entregues ao legítimo proprietário.

A ação contou com o apoio da PSP.