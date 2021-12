Assaltaram dezenas de carros em parques de restaurantes à hora de jantar

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro homens foram detidos pela GNR e um foi posto em prisão preventivo, ao fim de mais de uma dezena de condenações. Integravam grupo que efetuou furtos de Aveiro a Guimarães, ao longo dos últimos anos.

Quatro homens, todos com 25 anos, realizaram, ao longo de vários anos, dezenas de furtos em carros estacionados em parques de restaurantes, do centro e norte do país. Só no último ano e meio e apenas em espaços de restauração do Grande Porto, efetuaram 23 crimes, usando para o efeito viaturas alugadas para iludir a GNR. Mesmo assim, os indivíduos foram detidos na semana passada e um deles, que já contava com mais de dez condenações sem nunca ter ido para a cadeia, foi posto em prisão preventiva.

As condenações estiveram quase sempre relacionadas com furtos a automóveis, mas, apesar do elevado número, nunca justificaram uma pena de prisão efetiva. O indivíduo, residente em Vila Nova de Gaia, foi beneficiando de penas de prisão suspensas na sua execução ou com a suspensão provisória do processo para se manter em liberdade.