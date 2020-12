Furtaram mais de três mil euros em roupa e comida de lojas de Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 20:07 Facebook

A PSP de Viseu deteve duas mulheres de 39 e 42 anos que, com a ajuda de um homem de 38 anos, furtaram mais de três mil euros em peças de vestuário e bens alimentares, entre outros, furtados de lojas de Viseu.

Na terça-feira, a PSP foi chamada a um centro comercial de onde recebeu a comunicação de que as duas suspeitas estariam a furtar peças de roupa. De acordo com a mesma fonte policial, as mesmas já tinham feito outros furtos em várias lojas da cidade, com a ajuda de sacos forrados com folhas de alumínio.

Levadas para a esquadra, onde foram identificadas, a PSP mandou-as embora, mas elementos da Esquadra de Investigação Criminal, seguiram-nas e ficaram a vigiá-las.

É que a PSP suspeitava que, atendendo às quantidades de artigos que estavam a desaparecer das lojas, alguém deveria estar a guardar e a transportar os sacos. E não se enganou.

As duas mulheres foram intercetadas quando estavam a entrar para um carro, onde estava um indivíduo de 38 anos e que transportava inúmeros sacos com os artigos furtados .

Foi ainda apreendido um íman desmagnetizante e alicates utilizados para os furtos.