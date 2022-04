Furto de cobre paralisou circulação no Metro de Lisboa

Reis Pinto Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 44 anos, paralisou a linha Vermelha do Metro de Lisboa após ter furtado fios de cobre na estação da Bela Vista. O indivíduo, que já havia sido detido em março, por crime idêntico, ficou em prisão preventiva.

O furto, divulgado esta terça-feira pela PSP, ocorreu no dia 14 de abril, cerca das 16.20 horas. O homem foi detido por crime contra a segurança das comunicações, crime de furto de metais não preciosos (cobre) e ainda de introdução em lugar vedado ao público.

Os polícias viram o indivíduo ainda no interior da estação, tendo na sua posse um alicate de corte e os cabos de cobre que teria acabado de furtar. Ao ver os agentes, tentou fugir, mas foi imediato intercetado.

"Pela prática deste crime, a circulação numa das linhas do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida cerca de 20 minutos durante a tarde, causando dessa forma transtorno para os seus utilizadores. Com esta conduta de elevada perigosidade, o suspeito colocou em perigo a segurança ferroviária, provocando elevado risco para a segurança de todos os utentes do Metropolitano bem como para os seus funcionários e infraestruturas", indicou, em comunicado, a PSP.

O suspeito já fora intercetado no dia 15 de março por crimes idênticos, e após apresentação a Tribunal foi-lhe decretada a prisão preventiva.