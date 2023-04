Furtou autocarro da Carris e foi detido a 200 quilómetros de distância

A GNR deteve um homem, com 31 anos, que furtou um autocarro, em Mafra. O veículo foi recuperado na Sertã, a cerca de 200 quilómetros de distância.

Na sequência de uma denúncia por parte da empresa proprietária do veículo, no Posto Territorial de Mafra, localidade onde terá sido furtada a viatura, os militares da Guarda efetuaram diligências policiais que culminaram na localização do veículo, na localidade de Farpado, na freguesia e concelho de Sertã.

"Nas imediações do local, os militares efetuaram um conjunto de diligências que levaram à detenção do suspeito que tinha na sua posse as chaves e o identificador de via verde da viatura. O veículo recuperado foi entregue ao legítimo proprietário", revelou a GNR, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã.