Furtou bicicleta de 13 mil euros e ia vendê-la numa bomba de gasolina

A Policia recuperou, em Lisboa, uma bicicleta de corrida, avaliada em 13 mil euros, que havia sido furtada e se encontrava à venda numa plataforma online. O suspeito foi intercetado num posto de combustíveis, onde se preparava para vender a bicicleta.

A apreensão ocorreu, no passado dia 23, pelas 11 horas, num posto abastecedor de combustíveis na Praça de José Queirós, em Moscavide, Lisboa, após o proprietário da bicicleta a ter visto à venda num anúncio online.

Contactou o suspeito fazendo passar-se por comprador, e o suspeito manifestou disponibilidade imediata para exposição e venda da bicicleta naquela bomba de gasolina. Após terem conhecimento do furto e da alegada transação, deslocaram-se para o local, intercetando o indivíduo em processo de venda do artigo a um outro interessado.

"No local compareceu também o proprietário da bicicleta tendo sido possível certificar a sua efetiva titularidade com base em características singulares e distintivas do objeto, sendo-lhe por isso restituído", referiu a PSP em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Em virtude ser um crime de natureza semipública, "necessitando, para o efeito, do desejo de procedimento criminal do seu titular para instauração do devido processo penal", o proprietário formalizou a queixa pelo que o indivíduo foi conduzido à esquadra, sendo constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência.