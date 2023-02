Furtou cavalo e andava na rua a provocar distúrbios

R.P. Hoje às 16:06 Facebook

A Polícia deteve um homem que havia furtado um cavalo e andava na rua, em Ponta Delgada (Açores), a provocar distúrbios. Estava sobre o efeito de drogas e tinha 11 doses de haxixe com ele.

O homem, com 25 anos, indiciado por furto qualificado de um cavalo, tráfico de droga e introdução abusiva em lugar vedado ao público, encontrava-se com o animal na via pública, causando grande confusão.

No decorrer da intervenção policial, foi identificado o indivíduo que "é sobejamente conhecido pela PSP, tendo sido possível verificar que o mesmo se encontrava sobre o efeito de estupefaciente e na posse de um equídeo, furtado momentos antes".

Na posse do suspeito foram ainda encontradas 11 doses individuais de haxixe. O cavalo foi recuperado e imediatamente entregue ao seu proprietário.

O detido foi notificado para comparecer em Tribunal.