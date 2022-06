Furtou em bomba de gasolina com três facas, espancou funcionário e foi libertado

Reis Pinto Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cadastrado assaltou um posto abastecedor de combustíveis em Lisboa, agrediu violentamente o funcionário e, quando foi detido, a PSP apreendeu-lhe três facas. Ouvido em tribunal, saiu em liberdade.

O suspeito, de 26 anos, foi detido no sábado, cerca das 11.45 horas, após ter assaltado uma bomba de gasolina agredindo violentamente o funcionário que o tentou reter até à chegada da Polícia.

Refere a PSP, em comunicado desta quarta-feira, que "os polícias no âmbito do seu patrulhamento preventivo, ao passar junto a um posto de combustível, verificaram alguns transeuntes, esbracejando de forma aflitiva para a viatura policial, solicitando a sua ajuda".

O indivíduo já com largo cadastro por roubos e agressões, havia furtado diversos artigos no interior do posto, escondendo-os sob a roupa. No entanto, um funcionário apercebeu-se e procurou segurá-lo. No entanto, foi agredido diversas vezes pelo homem, "tendo sido projetado ao solo, tendo resultado cortes, escoriações, hematomas na face e danos nos óculos", referiu a PSP.

Como o suspeito ainda se encontrava nas imediações da bomba, foi visto pelos polícias, que o perseguiram e detiveram.

Três facas

Aquando da abordagem policial e executando a revista de segurança ao suspeito, os agentes apreenderam-lhe três facas, que se destinariam a ser usadas "na prática de crimes e/ou escalar no grau de violência caso fosse necessário fazê-lo de forma a atingir os seus intentos".

PUB

"O ora detido, detinha já um largo historial em diversos processos de natureza criminal semelhantes ao ocorrido, sendo na sua maioria reincidente em crimes contra a propriedade e crimes contra a integridade física", sublinha a Polícia.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial no Campus da Justiça, saiu em liberdade, estando obrigado a apresentações semanais na esquadra de Polícia da área de residência.