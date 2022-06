Furtou veículo de empresa de Setúbal e foi perseguido por funcionários até Lisboa 

Um homem de 43 anos furtou um veículo de uma empresa em Setúbal e foi perseguido pelos funcionários que deram o alerta às autoridades e nunca o perderam de vista. O suspeito acabou por parar na área de serviço da A1, em Aveiras, onde foi detido pela GNR.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira. O suspeito aproveitou que os funcionários descarregassem a carga da carrinha e entrou no lugar do condutor para arrancar logo de seguida. Os funcionários da empresa de Leiria encetaram perseguição ao suspeito numa segunda viatura e alertaram de imediato as autoridades, dando conta do sucedido e que seguiam atrás do suspeito, sem que fossem detetados e mantendo a distância para não provocar uma reação pelo assaltante.

A carrinha furtada saiu da cidade de Setúbal rumo à A2 e atravessou a ponte 25 de Abril, seguindo depois em direção à A1, rumo ao norte do país. O suspeito acabou por embater nas portagens de Alverca, o que o obrigou a para na área de serviço de Aveiras, à saída da capital. O homem acabou por ser detido pela GNR no local por furto e uso de veículo. Foi libertado depois com Termo de Identidade e Residência. A carrinha foi devolvida aos proprietários.