"Fusão de todas as polícias seria a solução certa", defende dirigente do Sindicato de Oficiais de Polícia

O comissário Bruno Pereira, vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, defende que a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), atualmente em discussão, devia ser aproveitada para uma reforma profunda do modelo policial português. Uma reforma que, alega, aumentaria as competências da PSP em claro detrimento da Polícia Judiciária (PJ).

Com a reforma do SEF em discussão devia-se repensar o modelo policial vigente?

Sem dúvida, pese embora este seja um objeto de discussão há mais de duas décadas. Defendemos uma reforma profunda da geometria em vigor, que assenta no modelo napoleónico dual, com duas forças policiais nacionais - uma de cariz civil e outra de natureza militar - mas que é um modelo dual impuro, por deter um serviço de polícia de investigação criminal, ou de natureza judiciária, independente das duas primeiras, que também têm poderes e intervenção ativa no plano da investigação criminal.