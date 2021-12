Futebolista baleado à porta de discoteca não consegue explicar motivos da rixa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:00 Facebook

Janilson Santos, de 19 anos, tem bala alojada no peito, mas deverá regressar à competição. Jovem representa o Clube Desportivo de Sobrado, depois de ter percorrido todos os escalões de formação do Belenenses

Janilson Santos, de 19 anos, continua com uma bala alojada no peito, mas está livre de perigo. Jogador no Clube Desportivo de Sobrado, em Valongo, o jovem que, na madrugada de sexta-feira, foi baleado numa rixa à porta de uma discoteca de Lisboa também deverá continuar a jogar futebol.

Nesta segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ) já tinha apurado que os confrontos foram motivados por problemas antigos entre grupos de bairros rivais, mas ainda tentava localizar o autor dos disparos que, além de ferir Janilson, provocaram a morte a Francisco Gonçalves, de 17 anos.