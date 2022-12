Futebolistas julgados por agredir árbitro no Distrital

Madalena Ferreira Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogadores de futebol Telmo Lopes, de 29 anos, e Diogo Carvalho, de 27, negaram esta segunda-feira, no Tribunal de Trancoso, terem agredido o árbitro Cláudio Durães em pleno jogo do campeonato distrital da Guarda. Começaram a ser julgados pelo crime de ofensa à integridade física qualificada que prevê penas até quatro anos de prisão.

A 30 de maio do ano passado, já no final da temporada, quando o clube de Vila Franca das Naves, Trancoso, defrontava os vizinhos do Desportivo de Gouveia, nem 15 minutos depois do início da partida, o árbitro exibiu cartão vermelho a Telmo Lopes que não aceitou a ordem e respondeu com um murro no pescoço do árbitro. Ato contínuo, Diogo Carvalho também pontapeou a vítima e o jogo acabou logo ali, descreve a acusação.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Guarda suspendeu os dois atletas por 18 e 24 meses, em resposta ao recurso da decisão que propunha castigos mais prolongados. Telmo Lopes já cumpriu a pena mas Diogo ainda continua impedido de participar em jogos de futebol.