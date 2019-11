Futura juíza e militar da GNR detidos por burlas a idosos

Carlos Rui Abreu e Delfim Machado Hoje às 14:35 Facebook

A PJ desmantelou, segunda-feira, o que crê ser uma rede criminosa suspeita de burlar idosos e de exercer segurança privada ilegal. Entre os quatro detidos está uma futura juíza, de 28 anos, e o marido, militar de 33 anos, da GNR de Guimarães, residente em Fafe e atualmente suspenso de funções.

As autoridades acreditam que o militar era um dos dois mentores do grupo. Todos os indícios apontam para que a mulher (ex-advogada) ajudaria a dissimular o dinheiro das burlas.

O casal foi detido ontem de manhã no apartamento de luxo que têm em Fafe. A mulher preparava-se para ir para o Tribunal de Santa Maria da Feira, onde exercia a parte prática da formação para juíza, após ter concluído a parte teórica no Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa. Já o marido estava colocado no destacamento de Guimarães da GNR. Porém, estava suspenso após duas rixas em Fafe, em setembro do ano passado, relacionadas com grupos rivais de segurança.