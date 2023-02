Futuros guardas formados em instalações com ratos em Portalegre

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:58 Facebook

Não foi a primeira vez que apareceram ratos no Centro de Formação de Portalegre da GNR, mas, no início deste mês, um dos animais foi caçado pelos futuros guardas numa das camaratas e o vídeo do momento publicado nas redes sociais. Muitos dos militares que o viram recordaram-se de episódios semelhantes vividos num antigo convento que há mais de 20 anos está para ser substituído. Entretanto, o Governo garante que estão em curso dois projetos para criar melhores condições aos formandos da Guarda. Um, avaliado em 140 mil euros, para remodelar as atuais instalações. Outro, ainda sem preço, para construir um novo centro de formação.

O vídeo foi tornado público nesta semana e mostra quatro formandos a tentar matar um rato que se esconde debaixo das camas e dos armários, existentes numa das camaratas do Centro de Formação de Portalegre. Contudo, confirma a GNR, a situação ocorreu no dia 7 deste mês. "No próprio dia foram adotadas medidas de contenção, designadamente a mudança de compartimento dos formandos e a desinfeção de todos os compartimentos daquele bloco de alojamentos. No âmbito das medidas preventivas, foi ainda solicitado, através da Escola da Guarda, a desinfestação de todos os alojamentos do Centro de Formação de Portalegre", acrescenta fonte oficial.