Galanteio a "senhora bonita" custou 22 mil euros a octogenário

Um reformado de 80 anos combinou um encontro com uma mulher através das redes sociais e acabou burlado em mais de 22 mil euros. O esquema criminoso com cartões bancários que foi posto em prática em bar de alterne da Sé, no Porto, tirou 250 mil euros a pelo menos 36 vítimas. O caso está em julgamento.

"Visitei o site Badoo e apareceu uma imagem. Eu escrevi "Senhora bonita". A partir daí, ao longo de seis dias, choveram mensagens e chamadas para eu ir visitá-la. Aceitei e fui enganado." Carlos, de 80 anos, contou esta terça-feira no Tribunal de São João Novo como se tornou numa das 36 vítimas que caíram numa burla com cartões bancários, feita a partir de um bar de alterne na Rua do Cativo, na Sé, Porto.

O reformado explicou que se encontrou com a mulher e foram até ao bar por sugestão dela. "Quando entrei, percebi logo: caí numa alhada". Bebeu um café e ela duas águas. A conta era de 23 euros. "Achei exorbitante, mas pensei: 'deixa lá, vou pagar, para salvaguardar a minha pessoa'". Só que tinha de ser com cartão, porque o patrão não estava, avisou a mulher ao balcão.