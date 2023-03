Galegos dominam tráfico de cocaína em Portugal

O tráfico de cocaína em Portugal é dominado por redes criminosas galegas, com ligações a cartéis colombianos e que usam empresas portuguesas para importar a droga do Brasil, mas também do Paraguai. No entanto, organizações criminosas como a italiana 'Ndrangheta, a brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC) ou os grupos motards Hell Angel's e Los Bandidos também estão implementados no país. A conclusão está expressa na última edição do "Relatório Global sobre Cocaína", da Organização das Nações Unidas (ONU), publicado nesta quinta-feira. Um documento que constata que a produção de folha de coca, utilizada para a cocaína, bateu recordes na Bolívia, Peru e Bolívia.

Segundo os especialistas da ONU, a cocaína entra na Europa por duas vias. A principal usa o Mar do Norte para chegar à Bélgica, Países Baixos e Alemanha. A outra tem como destino a Península Ibérica. "Apesar da expansão dos canais do Mar do Norte, a Península Ibérica mantém-se como uma grande porta de entrada de cocaína destinada aos mercados da Europa Ocidental e Central. A localização de Portugal e a sua extensa costa atlântica torna o país num ponto natural de entrada de cocaína", lê-se no relatório.

A ONU explica que "quantidades significativas de cocaína são traficadas pelos portos principais, ocultas entre carga legítima" transportada em contentores marítimos". "Mas também há muita droga a chegar ao Algarve e às ilhas dos Açores e Madeira, escondida em embarcações de recreio e iates".