Arguidos da operação CashBall já estão em tribunal no Porto

André Geraldes, diretor do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube, João Gonçalves e Paulo Silva, ambos empresários, são interrogados, esta quinta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação de medidas de coação. Os arguidos chegaram ao início da tarde ao local.

Paulo Silva, o indivíduo arrependido que já tinha sido constituído arguido há várias semanas, tem 50 anos e refere que recebia do Sporting 350 euros por cada árbitro de andebol que conseguisse corromper, por 1500 a 2000 euros.