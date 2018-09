02 Setembro 2018 às 18:07 Facebook

Twitter

Cartões de plástico do tamanho e semelhantes a um cartão de crédito que escondem uma faca, pulseiras que, desmontadas, funcionam como navalhas e até falsas chaves com uma lâmina no interior estão a ser detetadas, cada vez com mais frequência, em espaços públicos, onde são usados em confrontos e rixas.