Gangue assaltava idosas à porta das igrejas

Homem vai ser julgado por liderar quatro mulheres para roubos por esticão em Famalicão e Barcelos. GNR apanhou grupo em flagrante no último golpe.

Eram um homem e quatro mulheres. Os cinco assaltaram, por esticão, seis mulheres, a maioria já idosas, no adro de igrejas ou na rua, em Famalicão e Barcelos. Vão ser julgados no Tribunal de Braga por crimes de roubo e furto.

A acusação do Ministério Público refere que os arguidos, residentes na Maia e em Rio Tinto (Gondomar), escolheram como vítimas pessoas do sexo feminino e de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Em todos os assaltos esteve o homem de 60 anos, tido como cabecilha do grupo.