Gangue dispara para assaltar ourivesaria em Gaia

Encapuzados e armados, assaltantes atuaram durante a manhã de segunda-feira. Proprietária da loja tentou resistir, mas cedeu às intenções dos ladrões quando estes dispararam no interior da loja

Quatro homens armados assaltaram uma ourivesaria no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na manhã da última segunda-feira. Durante o roubo, um dos assaltantes disparou um tiro em direção a uma das paredes do estabelecimento comercial. O grupo fugiu na posse de objetos de ouro, prata e relógios e está a ser procurado pelas autoridades.

Eram 10:45 horas da manhã quando três elementos do gangue irromperam pela ourivesaria situada na rua do Agueiro, da cidade gaiense. Todos encapuzados e armados, os ladrões distribuíram-se por diferentes espaços da loja, tendo um deles permanecido à porta para impedir a entrada de eventuais clientes. Outro, dirigiu-se, rapidamente, à parte de trás do balcão para roubar as peças de joalharia que ali estavam expostas, mas contou com a resistência da proprietária da ourivesaria.

A mulher de 52 anos tentou impedir o assaltante de aceder aos tabuleiros com as peças expostas, ato que levou o encapuzado que se encontrava a vigiar a porta de entrada a efetuar um disparo, mesmo estando no interior do estabelecimento. O tiro atingiu uma das paredes da loja, provocando avultados estragos. Porém, não atingiu a comerciante.

Já na posse de objetos em ouro, prata e relógios, o gangue correu para a rua onde um quarto elemento os esperava ao volante do carro usado na fuga. Quando a PSP chegou ao local, já não havia rasto dos assaltantes. Por terem sido utilizadas armas de fogo, a investigação deste assalto passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária.