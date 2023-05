"Gangue do buraco" lucra 6,7 milhões com assaltos a armazéns e camiões

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:51 Facebook

MP acusou 33 membros de organização familiar, que arrombava paredes para furtar bacalhau, roupa e eletrodomésticos.

Ao longo de quase três anos, 33 pessoas, muitas das quais unidas por laços familiares, realizaram 41 assaltos, em vários concelhos do Norte e Centro do país. Através de buracos feitos nas paredes de armazéns ou em lonas de reboques de camiões estacionados na rua, o grupo furtou centenas de quilos de bacalhau e peixe congelado, milhares de peças de vestuário e calçado, eletrodomésticos e até cadeiras de bebés e fraldas.

Tudo somado, o valor do material furtado pelo "gangue do buraco", posteriormente era leiloado ou vendido nas feiras e redes sociais, foi superior a 1,4 milhões de euros. O Ministério Público (MP) garante que o lucro obtido com a atividade criminosa foi ainda maior e pede que os arguidos sejam condenados a pagar ao Estado mais de 6,7 milhões de euros.