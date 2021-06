Gangue espiava polícias antes de assaltar bancos

Alexandre Panda Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

GNR acabou por travar grupo de 12 espanhóis que roubou mais de três milhões de euros.

Um grupo de 12 cidadãos espanhóis, que em dois anos lucrou mais de três milhões de euros com o furto de cofres particulares em 14 dependências bancárias de todo o país, espiou as polícias, com manobras de contravigilância, antes de atuar. O gangue, recentemente desmantelado pela GNR, com a detenção de cinco dos operacionais, continua a ser investigado, tanto em Portugal como em Espanha, em estreita colaboração com a Guarda Civil.