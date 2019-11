Gangue faz dois "carjackings" numa noite em Gondomar e Porto

Alexandre Panda Hoje às 14:21 Facebook

Um grupo de três indivíduos armados realizou dois "carjackings", esta quinta-feira à noite, em Gondomar e na VCI do Porto, onde roubou um BMW e Mercedes.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o primeiro roubo aconteceu perto das 21 horas, em S. Cosme, Gondomar, onde o trio obrigou a condutora de um BMW a parar. Os indivíduos conduziam um Seat Ibiza e ameaçando a mulher com as armas de fogo, forçaram a vítima a sair do veículo. Levaram o BMW.

Cerca de uma hora e meia depois, junto ao nó do Mercado Abastecedor da VCI, ao que tudo indica os mesmos indivíduos, que conduziam o BMW roubado no primeiro "carjacking", abordaram o condutor de um Mercedes, que obrigaram a parar.

Tal como no primeiro assalto, apontaram as armas ao condutor que, com medo de ser morto, abandonou a viatura aos assaltantes. Fugiram como o Mercedes e o BMW.

Os dois "carjackings" foram reportados à PSP e a investigação dos roubos foi entregue à Polícia Judiciária do Porto.