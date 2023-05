Gangue juvenil fez 21 assaltos violentos no Porto e em Gaia

Roberto Bessa Moreira com Alexandre Panda Hoje às 07:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de dez jovens agrediam e esfaqueavam para roubar dinheiro e telemóveis junto a escolas e ao metro. Vítimas também eram obrigadas a dirigir-se ao multibanco para levantarem todo o dinheiro da conta bancária.

Um gangue composto por jovens entre os 16 e os 23 anos cometeu 21 assaltos violentos em pouco mais de quatro meses. Atuando em grupo, os suspeitos ameaçavam com facas e agrediam a soco e pontapé, sobretudo estudantes, junto a escolas e estações de metro, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Nalguns dos episódios descritos pelo Ministério Público (MP) roubaram apenas moedas de um e dois euros, mas noutros obrigaram as vítimas a levantar 400 euros com os seus cartões bancários.

Estes 13 jovens começaram a ser julgados na semana passada e três deles já foram acusados este mês por mais crimes, noutro processo, juntamente com um quarto arguido.