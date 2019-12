Gangue que matou e dissolveu corpo em ácido condenado em definitivo

Luís Moreira Hoje às 11:22 Facebook

Tribunal Constitucional rejeita último recurso de autores de homicídio brutal. "Bruxo da Areosa" e ex-advogado de João Paulo Fernandes começam a cumprir 25 anos de prisão.

As penas aplicadas aos seis autores do assassínio do empresário João Paulo Fernandes, em 2016, em Braga, tornaram-se agora definitivas com a recusa do Tribunal Constitucional, já transitada em julgado, de aceitar mais recursos dos arguidos Adolfo e Manuel Bourbon, Rafael Silva e Hélder Moreira.

Começam assim a ser cumpridas as penas de 25 anos de prisão, por sequestro, homicídio qualificado e profanação de cadáver, aplicadas a seis arguidos, no Tribunal de São João Novo, Porto, e depois confirmadas pelo Tribunal da Relação e pelo Supremo Tribunal de Justiça, deixando estes indivíduos de estar sob prisão preventiva.