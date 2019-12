Gangue sequestra condutores para levantarem dinheiro no Multibanco

Hoje às 00:23 Facebook

Um gangue está a lançar o pânico noturno na região de Cascais ao fazer reféns condutores com o objetivo de os obrigar a fazer levantamentos em caixas Multibanco.

Os suspeitos atuam encapuzados e sob a ameaça de facas, avança, esta sexta-feira, o jornal digital Cascais24, segundo o qual as autoridades têm registo de dois assaltos, um que não passou de tentativa e outro consumado, ambos com um curto espaço temporal de, pelo menos, 24 horas.

O primeiro ataque teve lugar esta quinta-feira, pelas 2.25 horas, na rua H. Barrilaro Ruas, na Parede.

Um condutor, 33 anos, tinha acabado de estacionar o seu veículo, marca Renault, elétrico, quando foi surpreendido pela entrada abrupta de três assaltantes pelas portas da retaguarda.

Manifestando grande sangue-frio, o condutor logrou saltar com agilidade para o exterior e colocar-se em debandada, levando consigo as chaves de ignição da viatura.

Os assaltantes acabaram por abandonar o veículo e fugir. Já esta sexta-feira, pouco depois da meia-noite, suspeita-se que os mesmos assaltantes tiveram mais sucesso ao fazer refém um condutor, de 36 anos, em Abóboda, adianta o Cascais24.

Sob a ameaça de uma faca, os assaltantes obrigaram o automobilista a dirigir-se a uma caixa Multibanco, em Tires, forçando-o a levantar cerca de 200 euros.

De seguida e sempre com a vítima ao volante, ordenaram que regressasse a Abóboda, junto à habitação, onde o libertaram e colocaram-se em fuga, não sem antes lhe devolverem o cartão Multibanco e as chaves do carro, mas levando-lhe o telemóvel para que não comunicasse de imediato com a polícia.

Esta nova vaga de crimes noturnos na região de Cascais está a ser investigada pela PSP e pela Brigada Antirroubo da Polícia Judiciária (PJ) da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Entretanto, a polícia alerta os cidadãos para a necessidade de tomarem cuidados redobrados, sobretudo os que chegam de viatura altas horas de madrugada a casa e aconselham que, em caso de qualquer suspeita ou ataque direto, contatem de imediato e/ou quando possível com o 112.